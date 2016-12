Sobre Heterotextual

comic

¿Cómo participar?

narrativa, poesía, guiones, comics, ensayos, notas periodísticas rupturistas e híbridos transgéneros

Pueden ser enviadas cuántas piezas guste el autor

Los textos deben tener una extensión máxima de seis planas

los editores se pondrán en contacto con los seleccionados para solictar sus datos personales

y discutir las posibles revisiones

Los textos serán publicados en el número más cercano a la fecha de envío

aunque los textos también pueden ser considerados para números más lejanos

Para 2010 se considera la edición de 4 números

Heterotextual es una revista literaria gratuita, de bajo tiraje, gestionada por miembros de la agrupación estudiantil ARCSUM Artes y Ciencias Sociales, Universidad Mayor ) y del Círculo de Temuco. Se origina como una respuesta a la indiferencia en los ámbitos universitarios de Temuco, hacia la literatura y el arte en general, tanto en su producción como en su consumo.La idea fija, presente en la elaboración de cada número, es que todos pueden (y deberían) escribir, ofreciendo el espacio para que ello sea posible. Algunos divagues en torno a este tema se encuentran en las editoriales de los números uno dos . Es por ello que invitamos a todos con quienes nos encontramos y a todos los que se encuentren con la revista, a colaborar con sus textos. En este momento queremos que no solo aparezcan las producciones literarias locales, sino que también entren otros géneros, como los son el periodismo, el ensayo y la narrativa gráfica (nombre elegante para elLos editores de la revista somos Raúl Aedo y Dehuit Silva, pero cabe señalar que detrás de nosotros han existido algunas otras fuerzas que han hecho posible hacer las entregas de la revista. La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Universidad Mayor es una de ellas actualmente, permitiéndonos imprimir y abandonar los ejemplares en papel, en distintos lugares de Temuco.Esperamos comentarios y colaboraciones. Cada número puede ser comentado y el correo siempre responde:Nuestra filosofía editorial es publicar a autores amateur y profesionales, dando especial énfasis a quienes con gusto no tienen interés en autodenominarse escritores. De cualquier manera, nuestra convocatoria es libre para los formatos indicados abajo y el único filtro para el contenido final que sale publicado es nuestro criterio arbitrario y antojadizo. Esto quiere decir que funcionamos como la mayoría de las revistas literarias, sólo que no difrazamos la arbitrariedad de nuestros juicios en trajes académicos o discursos sobre accesos privilegiados a la verdad literaria.En términos más concretos, la invitación es a enviar textos dea nuestro email hetero_textual@yahoo.com, aunque el número de piezas que se publiquen depende de la arbitrariedad antojadiza de los editores.(escritas en las bien conocidas configuraciones por defecto de MS Word), ya que el fanzine es de 28 o 32 páginas.Una vez enviados los textos,, que irán en la glosa que acompaña a cada texto, contando cada número con deadlines anunciadas en este blog;si el espacio limitara la publicación de todo lo seleccionado., por lo cual debe revisar en qué número va la cosa, para saber si alcanza a salir este año. Al publicarse el número, los editores se lo comunicarán por correo electrónico a los autores publicados y les enviarán la revista en digital.Raúl AedoDehuit Silva